Biden andis positiivse koroonaproovi ja kasutab uut ravimit

President Joe Biden Foto: AP/Scanpix

Valge Maja kinnitas, et USA president Joe Biden andis täna positiivse koroonaproovi, kuid jätkab siiski tööd.

79aastane president on täielikult vaktsineeritud, vahendab uudisteportaal Axios. Ühe tõhustusdoosi sai ta möödunud aasta septembris ja teise tänavu märtsis. Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre lisas, et Biden jätkab tööd isolatsioonist Valges Majas. Bidenil on väga leebed sümptomid ja ta võtab uut koroonaravimit Paxlovid.

