Raadiohommikus: ebaseaduslikust ehitamisest, šokist toibunud metallitööstusest ja kartulitest

Kartulivõtt. Foto: Andras Kralla

Ukraina sõda viis kevadel mitmed sektorid tohutusse šokki, millest paljud pole siiani toibunud. Eriti suurtesse raskustesse sattus sõja alguses metallitööstus, kellel kadus korraga ära kolm põhilist riiki, kust metalli tarniti – Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

Nüüdseks on olukord metalliturul stabiliseerunud, ent sektor seisab silmitsi uute väljakutsetega. Hommikuprogrammis räägib neist lähemalt metallkonstruktsioonide tootja AMV Metalli juhatuse liige Madis Millistvere.

Simuna kartuli- ja teraviljakasvataja Gustav Põldmaaga vestleme hommikul väljakutsetest põllumajanduses. Statistikaameti andmetel on kartul üks enim kallinenud toiduaine, samal ajal on maailmas Ukraina sõja tõttu teravilja defitsiit. Uurime Põldmaalt, mida see kõik Eesti tootjate jaoks tähendab.

Üha enam tuleb päevavalgele juhtumeid, kus keskkonnaamet käsib mõnel maaomanikul lammutada maha ehitis, mis on rajatud kohta, kuhu ehitada ei tohiks. Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra selgitab, miks keskkonnaamet sellist tegevust ei tolereeri. Samuti uurime Vakralt, mida arvata olukorrast, kus gaasinappuse hirmus on üha enam tarbijaid liikumas tagasi põlevkivi peale, mis on keskkonnale palju kahjulikum kui maagaas.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Jätkusuutlik ja roheline". Tallinnas kasvab iga aasta uute registreeritud sõiduautode arv. Autokesksust, autostumist ja sellega kaasnevat reostust tuleb tagasi tõmmata.

Kuidas saab linnaliikluse vähendamisele ja paremale korraldamisele kaasa aidata parkimisoperaator EuroPark? Saates tuleb jutuks, millisena näeb EuroPark vastutustundlikku ettevõtlust ning millised parkimisoperaatori tegevused aitavad keskkonda hoida. Külas on EuroParki turundusjuht Rebecca Andreas. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Elu on läinud kalliks, nüüd ka korterilaen. Gaas saab otsa või saab gaasitarbimine otsa? Kuidas valmistuvad külmaks ja karmiks koroonatalveks Eesti ettevõtjad, sellest räägivad lõppeva nädala põhjal Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks, Neeme Korv ja Kristjan Pruul.

12.00–13.00 "Lühisaade. Obskuurne majandus". Nii Ameerikas kui ka Jaapanis on golfimängude kindlustamine tulus äri. Ameerikas kindlustatakse pigem turniiride korraldajaid, Jaapanis üksikuid mängijaid, kuid kummalgi juhul ei kindlustata mitte vigastuste või kaotuste puhuks. Obskuursel kombel soovitakse kindlustust õnnetule juhusele, kui mängija võitma peaks. Miks küll? Kuula saatest.

Saatejuht ja toimetaja Linda Eensaar

13.00–14.00 "Läbilöök". Saates on külas armastatud Eesti kirjanik, biloog ja semiootik Valdur Mikita. Kümnend tagasi avaldas ta raamatu „Lingvistiline mets“, millest sai kiiresti väga populaarne teos. Kuid lisaks austajatele on Mikita sõnad ja kirjutised inimeseks olemisest ning looduse sidemetest äratanud ka vastuolulisi reaktsioone. Kas ta oskas selleks valmis olla ja kuidas kriitika loojale mõjub, sellest saates räägimegi. Tema hinnangul on inimeste elu liiga eesmärgipärane ja mõtte otsimisega koormatud.

Lisaks tuleb juttu sellest, mida on ühist kirjanikel, teistel geeniustel ja ettevõtjatel ning juhtidel, miks tasub võtta omale aega sihituks olemiseks ning kuidas eesmärgid on salakavalad lõksud.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Saade oli esimest korda eetris tänavu aprillis.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Mida teha, kui silma läheb liiv või putukas? Millised ohud võivad nägemist varitseda vees? Kas silmas lõhkenud veresooned on tõsine terviseprobleem? Kuidas leevendada laugude turset?

Neile ja muudele praktilistele suvistele silmaküsimustele vastavad saates Essilori tootespetsialist Margo Tinno, optometrist Laura Tõnov ning Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

