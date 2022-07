Hispaania ja Portugal ähvardavad Simsoni plaanile kriipsu peale tõmmata

Vakra põlevkiviõli kasutamisest: teeme sammu tagasi, aga mitte ainult

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kümmekond ettevõtet soovib gaasipuuduse hirmus gaasilt põlevkiviõlile üle minna. "Keegi ei osanud ette näha, et selle sammu teeme, aga lisaks panustame ju ka rohe-energiale," rääkis ta. Lisaks tuli juttu, kui levinud on keskkonnareeglite rikkumine näiteks hoonete püstitamisel.

