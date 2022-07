Nord Streami teatel keerab Venemaa gaasikraani Euroopasse siiski lahti

Nord Streami torujuhtmeid kujutav maal on Saksamaal Lubminis asuva Läänemere torujuhtme Nord Stream 1 lähedal asuval konteineril. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa alustas gaasi saatmist oma suurima gaasijuhtme kaudu Euroopasse pärast kümnepäevast hooldusperioodi, teatas Nord Stream AG.

Gaasivoog taastus neljapäeval, küll aga võtab voo jõudmine varasemale tasemele aega. Gaasivoo taastumine peaks andma mõningast leevendust Euroopale, kuna käimas on võidujooks kütuse ladustamiseks enne talve. Gaasitarnete tellimused annavad märku, et gaasijuhtme kaudu toimuv eksport jätkub 40% ulatuses, mis on sama tase kui enne hooldustöid.

