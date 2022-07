Kaosed lennujaamades jätkuvad: see on epideemia

Saksamaa suurimasse lennujaama Frankfurdis oodatakse sel nädalavahetusel 200 000 reisijat päevas. Foto: DPA/Scanpix

Töötajate puuduse tõttu jäätakse lende ära või jäävad need hiljaks, lisaks on kaduma läinud paljud pagasid. USA lennufirmad ja lennujaamad on samuti kannatanud tõrete tõttu, kuid Euroopa on sel suvel tõusnud reisikatkestuse epitsentriks.

"Probleeme on kõikjal Euroopa lennujaamades," ütles Qatar Airwaysi tegevjuht Akbar Al Baker. "Prantsusmaal seisame silmitsi samade probleemidega. . . Belgia, Holland, Saksamaa. Tegelikult on see epideemia."

