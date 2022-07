Kaido Padarit üllatas Andrei Novikovi kandideerimine, kuid otsus oli üksmeelne

Kaido Padar alustab tööd Tallinna Linnatranspordi juhina 3. augustil. Foto: LIIS TREIMANN

ASi Tallinna Linnatransport nõukogu nimetas täna juhatuse kolmandaks liikmeks Andrei Novikovi, kes asub tööle augustikuu keskel. Ettevõtte juht Kaido Padar tunnistas, et talle tuli Novikovi kandidatuur suure üllatusena, aga Novikovi teadmised transpordivaldkonnast olid väga head.

Padar ütles, et kandidaatide seas oli veel pankureid ja teisi oma ala eksperte, aga komisjon oli üksmeelselt Novikovi poolt. "Küll aga oli minul seal väga suur roll, vaadati minu käest, et keda ma tahan," sõnas Padar. Padari jaoks oli asi selge siis, kui sai selgeks, et Novikov astub Keskerakonnast välja ning sellega tema poliitkarjäär lõpeb.

