Asmann VKG uue tehase saatusest: ootame riigilt otsust, mis metsast saab

Euroopa aktsiaturud tõusid juulis 20 kuu kiireimas tempos

Euroopa aktsiaturgude jaoks oli juuli parim kuu alates 2020. aasta novembrist, vaatamata sellele, et euroala inflatsioon on kiirenenud ning mure intresside tõstmise pärast on süvenenud.

