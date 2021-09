Suure plaaniga VKG juht ei näe miljarditehases riiklikku tähtsust

VKG juhatuse esimees Ahti Assmann. Foto: Andras Kralla

Viru Keemia Grupp teatas suvel, et tahab Eestisse rajada biotoodete tootmiskompleksi ligikaudu 800 miljoni euro eest. Küll aga tegi ettevõtte juhtkond teadliku valiku eriplaneeringu liigi valimisel, selgitas grupi juht Ahti Asmann.

Asmann rääkis Äripäeva raadio saates „Kuum tool“, et nemad ei näe uue tehase puhul riiklikku tähtsust, mistõttu üritatakse projekti ellu viia teisest lähtepunktist, kui seda tegi aastate eest Est-For. Samuti märkis VKG juht, et riiklikult tähtsa objektina ei kvalifitseeriks ta Porto Francot. „See on ühe äriettevõtte investeering,“ märkis Asmann.

