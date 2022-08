Uudised

Äripäev

4. august kell 14:33 Jaga lugu:







Raadiohommikus: looduse eest kohtusse, dünastiline äri ja kultuuriettevõtlus keset kriisi

Hollandi kliimaaktivistid said planeeti kaitstes kohtus pretsedenditu võidu. Foto: EVERT ELZINGA

Reedene Äripäeva raadio hommikuprogramm arutleb pretsedendi üle, mida kliimaaktivistid Eestis looma on hakanud. Kui Hollandi noored kaebasid oma riigi kohtusse, sest valitsus ei olnud astunud samme kliimamuutuse pidurdamiseks, saavutasid nad kõigi eelduse kiuste võidu.

Eesti esimesel päris-kliimakaebusel pole nii edukalt läinud, kui kliimanoored Eesti Energia uue õlitehase rajamise vastu võitlevad. Kas Eestis saab (edukalt) kohtusse minna laiema hüvangu ehk planeedi eest? Arutleme ja spekuleerime võimalikku tulemust TGS Baltic advokaadi Mari Anne Rohtlaga.

Augusti lõpus toimub Äripäeva pereettevõtete konverents. Üks tuntumaid perefirmasid, kus järeltulijad on võtmas üle vanemate äri, on Estiko, mille eesotsas on poeg ning isa Kristo ja Neinar Seli. Räägime Kristo Seliga, milline on tema kogemus pereäri ülevõtmise juures.

Koroona-aeg on olnud kultuurile laastava mõjuga. Vähemalt sellisele kultuurile, millele peab pileti ostma ja mida tuleb külg külje kõrval kogeda. Suured suveetendused koos ülikuulsustega on kalli hinnaga ning väiksemad teatrid peavad võitlema, et neidki üles leitaks, sest krõbekalliks kiskuv elu paneb inimesi valima, mille peale kulutada. Kuidas (väike)teatrid suve on kogenud ja mis plaanidega sügisele vastu peaksid minema? Oma kogemusest räägib Teater Polygoni ja 1Teater asutaja Tarvo Krall.

Saatejuht on Linda Eensaar ning uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Seekordne saade räägib Parvel Pruunsillast ja sellest, miks Eesti poliitikas ei tohi lasta juurduda valitsemisstiilil, et “kohtume linnamäe taga pruunil sillal“. Kõneleme Peep Petersonist, konna keetmisest ja mantlipärijatest igasugustes tähtsates ametites. Käime üle koroonakriisi võitjad ja kaotajad ning hindame, mida ehitusfirmade Merko ja Nordeconi tulemused meile turu kohta kõnelevad. Jutustame jahmatava loo Eesti väikese firma rollist rahvusvahelises tööjõuskeemis.

Saatejuht on Viivika Rõuk, külas ajakirjanikud Neeme Korv ja Eliisa Matsalu.

12.00-12.10 "Lühisaade: Obskuurne majandus". Eelmise sajandi alguses oli mõned aastad USA feministide kuumim teema sünnituse unustamine. Miks peaksid naised sellist traumeerivat kogemust mäletama, oli nende argument. Ja sellest tekkis, küll lühikeseks ajaks, sünnitusturism. Sest paljud naised sõitsid USAst ja mujaltki maailmast Saksamaale teistmoodi sünnitama. Et unustada. Mismoodi, kuula saatest Obskuurne majandus.

Saatejuht ja toimetaja on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas adform Baltikumi müügidirektor Matis Metsala, kes räägib küpsistest, nende kadumisest ning reklaami sihtimisest tulevikus.

Saates tuleb juttu ka trackimisest ehk kasutajate jälgimisest ning sellest, kuidas muutub tulevik selles osas.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Selle kuu saate peategelane on üks teadusmaailma senise aasta superstaare James Webbi kosmoseteleskoop. Aparaat, mille läinud kuul tutvustatud lummavat esimest pildiportsu ei pidanud paljuks avalikustada USA president Joe Biden isiklikult. Teleskoobi erilisusest ja ülesannetest teeme juttu TalTechi kosmosetehnoloogi Rauno Gordoniga.

Saatejuht on Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit