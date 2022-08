Läänemets: maksudega tuleb midagi ette võtta

Siseminister ja SDE esimees Lauri Läänemets tahab ühel hetkel kätt proovida ka eraettevõtluses. Foto: Liis Treimann

Siseminister Lauri Läänemets ei salanud saates „Kuum tool“, et maksusüsteemi tuleb muuta. Tema arvates võiks astmeline tulumaks Eestis olla veelgi suurem. Läänemets usub ka, et pärast valimisi tuleb erakondadel maksuteema ette võtta, sest kui mõni poliitik ütleb, et nad ei tee seda, siis pole nad lõpuni ausad. Riik muud moodi enam ei toimi.

Praegune valitsus ongi kokku leppinud tulumaksuvaba miinimumi tõstmises, kuid võtmetöötajate palkade tõstmiseks ja toetuste maksmisest on tarvis katteallikat. Maksude tõstmises on veel aga kõik lahtine.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev