Juunis tulnud maagaasist oli pool Venemaa päritolu

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik Foto: Liis Treimann

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina edastas, et tänavu juunis oli üle poole imporditud maagaasist Venemaa päritolu, kuigi mais oli see osakaal vaid 17%.

Swedbank edastas pressiteates, et Eestisse imporditud veeldatud maagaas oli nii mais kui ka juunis 100% Venemaa päritolu. Mertsina ütles, et samas on Eestisse imporditud veeldatud maagaasi osakaal kogu maagaasi tarnetest veel võrdlemisi väike. Kui aasta esimesel neljal kuul oli gaasilises olekus imporditud maagaas keskmiselt 97% Venemaa päritolu, siis alates maikuust toimus muutus – mais oli Venemaa osakaal vaid 17%, juunis 53%.

