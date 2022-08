Edukat tippjuhti Tarmo Noopi kutsuti buldooseriks, aga see on nüüd minevik

Elektrilevi sai Hiiumaale liitumisvõimsuste lisamiseks raha

Valitsus eraldas Elektrilevile lisaeelarvest 8 miljonit eurot, et tugevdada jaotusvõrku ja kiirendada taastuvenergiale üleminekut. Üks lisaeelarvest raha eraldamise põhjus on olukord Hiiumaal, kus on liitumiseks vabad võimsused otsa saanud ning kus saab sellest aastast rajada elektrijaamasid vaid enda tarbeks.

Valitsus eraldas Elektrilevile lisaeelarvest 8 miljonit eurot, et tugevdada jaotusvõrku ja kiirendada taastuvenergiale üleminekut. Üks lisaeelarvest raha eraldamise põhjus on olukord Hiiumaal, kus on liitumiseks vabad võimsused otsa saanud ning kus saab sellest aastast rajada elektrijaamasid vaid enda tarbeks.