Rahvusvahelised soovitused gaasisäästuks: lühemad dušid ja väiksem sõidukiirus

Mercedes-Benz usub, et suudab gaasi tarbimist poole võrra vähendada. Foto: Imago Images/Scanpix

Paljud Saksamaa ettevõtted koostavad energiasäästuprogramme, et kaitsta end gaasikriisi peatse süvenemise ja täiendavate elektririskide eest. Mõnel Saksamaa ettevõttel õnnestubki ehk gaasitarbimist poole võrra vähendada ja asendada see taastuvenergiaga.

Autotootja Mercedes-Benz kaalub vajadusel vähendada gaasitarbimist Saksamaal kuni poole võrra, vahendab uudisteportaal deutschland.de. "Me suudaksime need meetmed rakendada sel aastal," ütles firma tegevjuht Ola Källenius hiljuti. Variant on gaasi asemel kasutada taastuvenergiat.

