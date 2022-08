Uudised

Bonnier Groupi tegevjuht astub tagasi

Stina Andersson asus Bonnier Groupis ametisse eelmise aasta 1. septembril. Foto: Ida Borg, Bonnier Group

Bonnier Groupi tegevjuht Stina Andersson lahkub kokkuleppel juhatusega tegevjuhi kohalt, põhjuseks erimeelsused investeerimise strateegilise suuna osas.

"On kahetsusväärne, et oleme jõudnud sellise otsuseni hoolimata parimatest kavatsustest ja ambitsioonidest. Siiski oleme ühiselt jõudnud järeldusele, et see on parim tee edasi," ütles Bonnier Groupi juhatuse esimees Erik Haegerstrand pressiteate vahendusel.

