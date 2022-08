Miinuses elektriarve – kuidas ma selle sain?

Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov. Foto: Andres Haabu

Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov jagab, kuidas tal õnnestub saada negatiivseid elektriarveid.

Alati on meeldiv saada arvet, millest järeldub, et mitte teie ei pea maksma, vaid maksta tuleb teile. Praeguste elektri hindade valguses on negatiivse elektriarve saamine üldiselt pigem ime sarnane. Ent tänu kümnele päikesepaneelile sai see minu jaoks võimalikuks. Ja kohe tekkis küsimus: kas seda miinust on võimalik kuidagi suurendada? Lühidalt öeldes: on.

