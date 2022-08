Leedo firma koondab üle poole töötajatest

Ettevõtja Vjatšeslav Leedo väitis, et tal pole aega rääkida nii mahukast töötajate koondamisest. Foto: Raul Mee

Praamikuningas Vjatšeslav Leedole kuuluv puitmajatootja Saare Erek andis töötukassale teada kavatsusest koondada üle poole töötajatest. Niisamuti harvendab ridu puitehitiste tootja Novaral.

Saare Erekis on töötajaid 49, kellest koondatakse töötukassale esitatud andmete järgi 27. "Ma teen oma tööd, ma ei tööta Saare Erekis. See, et olen seal omanik, ei tähenda midagi," teatas Vjatšeslav Leedo Äripäeva pärimise peale.

