Saksamaa külmavärinad jõudsid Eesti sauna- ja majatootjateni

Iglucrafti juht Priit Kallas tõdeb, et ettevõtte käive kasvab, kuid varasemate kasvuplaanide järgi enam päris tegutseda ei saa. Foto: Andras Kralla

Eesti eksporditurud värelevad ning tootjate pilgud pöörduvad murelikult Saksamaa poole, kus tarbijad pole 20 aastat olnud nii ebakindlad, kui on praegu. Saksamaal ja tegelikult üle Euroopa levivad üleskutsed keerata sooja vähemaks ja käia duši all ära viie minutiga, ja see mõte tekitab külmavärinaid Eesti saunatootjates.

Eesti ühtede tuntumate saunade ja väikemajade tootja Iglucraft juht Priit Kallas tunnistas, et nad otsustasid mõned töötajad koondada, ehkki käive on sel aastal kasvanud. Kui nad eelmise aasta viimases kvartalis tootmismahud kahekordseks tõstsid, ei osanud nad võrrandisse planeerida Euroopas algavat sõda. Iglucrafti üks suurimaid turge on just Saksamaa.

