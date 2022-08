Artikkel

Ettevõtjad ei ulatu keskmise palgani: ei kujuta ette, mida töötajad mõtlevad, kui seda numbrit näevad

Viljandis tegutseva Hansa Candle'i omanik Harri Juhani Aaltonen ütles, et kui töötajad, kes teevad viiekesi tööd 1000 eurot bruto eest, lähevad tema jutule, et nad võivad selle töö teha samamoodi ära neljakesi, siis pakub ta neile meeleldi 20% palka juurde. Foto: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Keskmine brutokuupalk oli selle aasta teises kvartalis 1693 eurot ehk 10,1 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, aga paljudel Eesti ettevõtjatel ei ole enda sõnul võimalik sellist palganumbrit töötajatele pakkuda, ilma et ettevõtte sellest pankrotti läheks.

40 töötajaga Kiviõli Kaubahoovi juht Andrus Talsi mõtiskles, et ei tea, mis tunne tema töötajatel võib olla, kui kuulevad raadiost või näevad telekast, et Eesti keskmine palk on ligi 1700 eurot. Ta tõdes, et Ida-Virumaal keskmine palk nii kõrgele ei ulatu ja nende ettevõttes sellist keskmist palka kuidagi ei saavuta.

