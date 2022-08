Uudised

Raadiohommikus: investor Janek Õiglane, maakleri reaalsus ning koondamislaine

Kergejõustiklane ja investor Janek Õiglane Foto: AFP/Scanpix

Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime börsipildist, medalivõitja investeeringutest, kinnisvara ostmisest ja müümisest ning koondamislainest.

Esmaspäeva hommikul vestleme tippsportlase Janek Õiglasega, kes spordi kõrval tegeleb ka investeerimisega. Hiljuti võitis Janek Õiglane Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses pronksmedali.

Börsidest räägime veel: algavast nädalast turgudel annab ülevaate Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik.

Külla tuleb kinnisvaramaakler Kati Lukk, kes jagab vahetuid muljeid olukorrast kinnisvaraturul.

Kollektiivse koondamise kohta tulnud uudiste tõttu oleme külla kutsunud töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhi Katrin Liivametsa. Uurime, millistes sektorites on koondamisi kõige rohkem olnud ning mida on näha edasiseks.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Mai Kroonmäe.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Minu karjäär”. Sel aastal oma 30. tegutsemisaastat tähistav AS Estanc on Põhja- ja Baltimaade suurim ja edukaim suurtele tööstustele protsessiseadmeid tootev ettevõte. Saates kuuleb lähemalt sellest, kuidas tootmisettevõttest on saamas insenertehnilisi lahendus pakkuv firma ja kuidas mõjutab muutumine Estanci tööjõuvajadust.

Lisaks toome kuulajani mitu üllatavat karjäärilugu ning räägime sellest, miks ja kui kaua on Estanc juba pühendunud kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemadele. Saates on külas ASi Estanc personalijuht Lilian Kuuslap ja ettevõtte tarneahela juht Asso Kesaväli.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Äripäeva raadio kuumale toolile istub suurettevõtja ja investeerimisfirma Infortar juht Ain Hanschmidt. Uurime, milliseid väljakutseid sõja-aasta suurärimehe teele on visanud. Loomulikult teeme juttu Tallinki ja Eesti Gaasi käekäigust ja uurime, mis seis on gaasiturul, kui palju voolab Eesti Gaasi torudes Vene gaasi ja kui kaugel on LNG-terminali rajamine. Vaatame ka tuleviku ja uurime, mille põhja Hanschmidt oma plaane ja prognoose praegustel tormilistel aegadel teeb. Teeme juttu ka valitsuse tööst ja maksudebatist.

Saatejuht on Kristjan Kurg.

12.00–12.15 “Obskuurne majandus”. Uuskasutuskeskustest ja kaltsukatest võib leida igasuguseid varandusi. Varanduseks võib pidada ka kokkuhoidu, kui oled otsustanud omale muretseda vajaliku kasutatuna ja odavamalt. Alles äsja leidis aga üks ameeriklanna second-hand-poest tuhandeid aastaid vana ja tuhandete kilomeetrite kauguselt pärit eseme, mis maksis seal poes vaid närused 35 dollarit. Mis see oli ja mis siis sai, kuulete saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 “Äritehnoloogia saade.” Saate teema on küberturvalisus. Saates räägivad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna juht Liisa Past ja ka Elisa Eesti infoturbejuht Mai Kraft, et Eestis on häbi mitte küberründe alla jääda, vaid seda hiljem eitada. Lisaks arutletakse, mis järeldusi peaks Eesti ettevõtted tegema küberrünnakutest, kuidas teave neist rünnetest liigub ning millega testida töötajate küberteadlikkust.

Saatejuht on Indrek Kald.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Seekordne saade on lindistatud tänavu mai keskel toimunud Pärnu juhtimiskonverentsil. Saate esimeses pooles kuulete aasta koolitajat 2021 ning SpeakSmarti kaubamärgi esindajat ja konsultanti Margo Loori. Ta kõneleb õppimisest ja õpetamisest ning räägib sellest, kuidas e-õppest kasu saada ja juhtida meeskonda tulemuslikult õppima.

Samuti kuulete vanemahariduse ja vaimse tervise edendajat ning Instagrami konto "Jess, lapsed!" vedajat Merilin Mandelit. Ta kõneleb inimeseks olemisest, inimlikkusest, vaimsest tervisest ja sellest, kuidas olla ise inimene, kelle soovitusi, käske ja keelde keegi kuulata tahaks.

Modereeris Marili Niidumaa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

