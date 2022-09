Uut hinnalage ei tule: Nord Pooli piirhind jääb 4000 eurole

Börsil pakkumiste ja algoritmide vahel tekkinud konflikti tõttu jäi Baltikumis augustis ühel päeval 2 megavatti elektrit tootmata ning hind tõusis 4000 euroni. Foto: Andras Kralla

Augustis hinnapiirajal ära käinud Nord Pooli elektribörsil uut ja kõrgemat hinnalage ei tule, automaatsete hinnalae tõusude asemele tuleb tõenäoliselt uus metoodika.

17. augustil paari megavatt-tunni tootmise puudumise tõttu 4000 euroni tõusnud elektri hind tähendanuks, et uus maksimaalne elektri hind on 5000 eurot. See oleks pidanud rakenduma 22. septembrist.

