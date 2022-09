Päikesejaamade buum: Elektrilevile tehakse võrguga liitumiseks rekordarv taotlusi

August tõi päikesest elektritootmise rekordi. Foto: Liis Treimann

Elektrilevile on viimasel kahel nädalal esitatud 550 taotlust nädalas päikesepaneelide võrku liitmiseks. Need on olnud rekordilised nädalad, keskmine on muidu 291 taotlust nädalas.

Elektrilevilt ootab parasjagu oma küsimustele vastust üle 3000 taotleja. Eestlaste soov päikesest elektrit toota on olnud lihtsalt ennustamatult suur, ütles Äripäevale Elektrilevi tootjaliitumiste tootejuht Marii Uduvee. Ta toob võrdluseks, et Elektrilevi on võrku liitnud rohkem päikeseparke kui Soome, Läti ja Leedu kokku.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev