Raadiohommikus: kas tuleb majanduslangus?

Eesti Panga president Madis Müller räägib hommikuprogrammis, mida on lähiaja majanduselt oodata. Foto: Raul Mee

Teisipäevases hommikuprogrammis uurime Eesti Panga presidendilt ja Euroopa Keskpanga nõukogu liikmelt Madis Müllerilt, kas keskpank on valmis ohverdama liikmesriikide majandused langusele, et ohjeldada kõrget inflatsiooni.

Veel räägime Mülleriga, mis saab Eesti majandusest kardetud talvel, millal peatub hinnatõus ning kui palju koondamisi ja pankrotte on tuleval aastal oodata.

Hommikuprogrammis võtame ühendust välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vsevioviga, kes teeb ülevaate Venemaa sõjast Ukrainas ja välispoliitika tähtsamatest sündmustest.

Stuudiosse tulevad Garage48 juhatuse liige Kadri Tiisvelt ja Eesti Pagulasabi projektijuht Taavet Tomberg, kes aitavad sõjas sissetuleku kaotanud Ukraina naistel ettevõtteid luua. Uurime, mis ettevõtteid Ukraina naised luua tahavad ning kuidas aitab programm neil ettevõtteid üles ehitada.

Äripäeva ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe sai piiluda Porsche eriteeninduse osakonda. Uurime, mis seal osakonnas tehakse ning mida talle näidati.

Hommikuprogrammi teevad Martin Johannes Teder ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime peamiselt rahakaasamisest. Kui kergekäeliselt on investorid täna valmis ettevõtetele kasvamiseks raha andma? Millised on rahastusmaailma trendid, kes ja millega jääb silma? Kuidas on praegune majanduskeskkond muutnud rahastajate ja ettevõtete ootuseid? Sellest kõigest, põgusalt ka ärikinnisvara ning ettevõtete ühinemiste ja omandamiste turust kuuleb lähemalt saates.

Saates on külas Baltimaade juhtiva investeerimispanganduse ettevõte Redgate Capital partner ja juhatuse liige Valeria Kiisk ning projekti- ja kapitali kaasamise valdkonnajuht Sander Klaos. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Mis toimub praegustes majandusoludes USA börsil, aitab saates lahti mõtestada investor ja analüütik Rait Kondor.

Lisaks tuleb saates juttu USA ja Euroopa makromajanduslikest näitajatest ning keskpankade intressitõusu võimalikest otsustest. Samuti annab investor ülevaate, millised sektorid ja ettevõtted on tänastes oludes alahinnatud. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Ehitusturul kardetakse talvel tellimuste ja ehitusmahu langust, väidab ehitusettevõtte Rand ja Tuulberg juht Raivo Rand saates.

Saates tuleb jutuks, et paljud hanked ebaõnnestuvad, sest hangetes on ehitajatele ebamõistlikult suured riskid. Samuti prognoositakse, kas materjalide hinnatõus ning objektidel hinnasurve jätkuvad ka järgmisel aastal. Kas on juba ka näha, et ettevõtete võlad kasvavad ja kõik hakkavad kõigile võlgu jääma?

Lõpetuseks antakse soovitusi, kuidas raskem aeg üle elada ning tugevamana edasi minna. Saatejuht on Teeli Remmelg.

15.00–16.00 "Turismitund". Räägime turismi valdkonnast, mis statistiliselt peaks Eestile ja siinsetele ettevõtetele kõige rohkem tulu tooma, ehk räägime äri- ja konverentsiturismist. Arutleme, kuidas on korraldajad kriisist kriisi hüppamise ja hinnatõusudega kohanenud ja millised on valitsevad trendid ürituste korraldamisel.

Külas on sTARTUp Day peakorraldaja Mart Lättekivi ja Kultuurikatla sündmusteenuste müügijuht Kristiina Kütt. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

