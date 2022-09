Riik lõi kortermajadele päikesepaneelide toetuse, mida keegi ei taha

Kalda tn 64 korteriühistu juhatuse liige Anvar Kima ütleb, et Elektrilevi järjekorrad on kortermajade jaoks suur probleem. Foto: Liis Treimann

Riik suunab toetusega korteriühistuid maja katusele päikesepaneele paigaldama, kuid toetusele ei ole soovijaid.

Põhjus võib olla alates juulist toetust pakkuva KredExi arvates selles, et üha enam pannakse katusele päikesepaneele siis, kui maja terviklikult renoveeritakse. Järgmine toetusvoor kortermajade renoveerimiseks algab alles lähikuudel. Need, kes korteriühistute ja päikesejaamadega tegelevad, pakuvad aga, et lahja huvi taga on ikkagi pikad järjekorrad Elektrilevi ukse taga.

