Aktsiad, mis kõditavad praegu Jaak Roosaaret ja Erko Rebast

Investor Jaak Roosaare tõi Äripäeva raadios välja nii mõnegi aktsiasoovituse Balti ja USA turult. Foto: Liis Treimann

Mida madalamale läheb turg, seda rohkem leiab põnevaid ideid, kuhu tahaks investeerida, rääkis investor Jaak Roosaare. Ka LHV analüütik Erko Rebane leiab, et mida rohkem turg kukub, seda positiivsem on tulevikuväljavaade.

Jaak Roosaare toob Äripäeva raadios kohe ka näite USA aktsiaturult. “Kui arvasid, et tarkvaraettevõtte Adobe aktsia juures oli 600 või 500 dollarit hea hind, siis täna on see 300 dollarit. Loomulikult tahaks kangesti juurde panna.”

