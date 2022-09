Börsiekspert näeb langeval turul ostuvõimalusi

LHV analüütik Erko Rebane rääkis intervjuus, mis hetkel aktsiaturgudel toimub ja kus näeb ta ostupotentsiaali. Foto: Erakogu

Praegu, mil domineerib müügilaine ja turud on langustrendis, on aktsiaid, mille puhul on langus puhas ülereageerimine ning sealt leiab ka ostuvõimalusi, rääkis LHV analüütik Erko Rebane Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“See puudutab eelkõige ettevõtteid, mis saavad kulude kasvu kanda tarbijatele ja kelle tooted-teenused on nõutud ja seetõttu makrokliima jahenemisest puudutatud ei ole,” ütles Rebane.

