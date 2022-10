Uudised

Äripäev

3. oktoober kell 14:12 Jaga lugu:







Elektri universaalteenuse hinnaarengu määrab saastekvoodi turg

Elektri universaalteenuse hinna üks kõikuvamaid komponente on CO 2 hind. Foto: Liis Treimann

Börsipaketi uue teenuse vastu vahetanud kliendid ei pea enam pingsalt jälgima Nord Pooli hindu, kuid peaks olema kursis saastekvoodi hinnaga, mis universaalteenust otseselt mõjutab, kirjutab Eesti Energia energiaturu ülevaates.

Eesti sai möödunud nädalal teada universaalteenuse hinna. Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishind võib muutuda koos sisendhindade muutumisega ja nende sisendite üks olulisemaid ja kõikuvamaid komponente on CO 2 hind. Seepärast tuleks vaadata, mis on CO 2 hinna prognoos, et mõista, kuidas universaalteenuse hind võiks areneda. EUA ehk kaubeldava CO 2 kvoodi hind on alates eelmise aasta detsembrist liikunud enamasti vahemikus 75–95 eurot tonn. Möödunud nädala keskmine CO 2 hind oli 67,2 eurot (–2,5 eurot) ehk aasta lõikes pigem odav ja alla aasta keskmise hinna.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev