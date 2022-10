Euroopa energiakriisi meetmed tulevad ilma gaasi hinna laeta

Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson ja president Ursula von der Leyen tutvustasid uusi ettepanekuid gaasi hinna ohjeldamiseks, Saksamaa vastuseisu tõttu gaasile hinnalage keegi kehtestama ei hakka, piiratakse vaid volatiilsust. Foto: AP/Scanpix

Ülejärgmiseks talveks on vaja uut gaasi hinna indeksit, Euroopa peaks ostma gaasi ühiselt, aga praeguse gaasi hinna ralli vastu aitab ainult selle liigse kõikumise ärahoidmine, mingeid tegelikke hinnalagesid Euroopa Komisjon liikmesriikidele ei paku.

Hinnahüpete pidurdamine Hollandi gaasibörsil TTF on hädavajalik, tõdes Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teisipäeval pressikonverentsil. Komisjoni seisukoht on, et TTF ei sobi hinna võrdlusalusena, sest hollandlaste süsteem on mõeldud torugaasi jaoks, Euroopa liigub aga LNG-põhise gaasiimpordi poole. Seega tuleb turule tuua uus võrdlusalus, ainult et enne järgmist gaasihoidlate täitmishooaega see ei valmi.

