Kapo juhi kandidaadiks sai vastuluureekspert

Margo Klaos (vasakul) saab ilmselt päästeameti juhiks ning Margo Palloson (paremal) ilmselt kapo peadirektoriks. Keskel siseminister Lauri Läänemets. Foto: Siseministeerium

Siseminister Lauri Läänemets esitas kaitsepolitsei juhi kandidaadiks Margo Pallosoni ning päästeameti juhi kandidaadiks Margo Klaose.

Kapo juhi kandidaat Palloson on ministri sõnul töötanud kapos pikalt vastuluure valdkonnas. “Kui me mõtleme sellele, et käib sõda, kuidas käitub Venemaa ja missugune on julgeolekuolukord, siis Pallosoni varasem kogemus võiks olla oluline kapo juhtimisel,” ütles Läänemets reedel toimunud pressikonverentsil. Läänemetsa sõnul polnud Palloson ainus variant kapo juhi kandidaadiks, ta viitas, et ka teised, keda ta kaalus, on kapo töötajad.

