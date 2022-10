Boris Johnson pingutab võimu nimel, aga ei juhi valimisrallit

Ma tegin seekord vea

Vigu teha on täitsa normaalne, Äripäevalgi on tulnud oma eksimusi tunnistada, riigi asi on aga hoida mängureeglid paigas, et petturid platsile ei pääseks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

