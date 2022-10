Emöke Sogenbits hakkas juhtima meditsiinitarvikute tootjat

Septembris masina- ja metallitööstuse HANZA Mechanics juhi kohalt lahkunud Emöke Sogenbits hakkas oktoobri keskel juhtima meditsiinitarvikuid tootvat ettevõtet Raumedic Estonia.

"Kui me räägime globaalsest vajadusest, siis meditsiinitööstuse vajadus on jätkuv. Ja see on valdkond, kus ma ei ole kunagi olnud. Raumedic Estonia on kordades väiksem ettevõte, kui ma siiani harjunud olen, kuid perspektiiv on tugev," põhjendas Emöke Sogenbits oma otsust veebiportaalile tööstusuudised.ee ja lisas, et üks motiiv oli siiski ka naasta Tallinna.