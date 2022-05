Emöke Sogenbits: aga nii pikka jamade rodu pole ma oma elus veel näinud!

Metallitööstur Emöke Sogenbits Pärnu juhtimiskonverentsil. Foto: Joanna Jõhvikas

"Kriisis on hea näha, et vahet pole, mis tööd teed, juhtidel on sarnased probleemid. Ma ei taha olla ebatsensuurne, aga kõige kõige hullem juhtimise juures on see, et mida kõrgemal kohal sa oled, seda hullem mhh-magnet sa oled," alustas Metallitööstuse Hanza Mechanics Balti klastri juht Emöke Sogenbits.

Ta ise alustas oma esitust mõttega, et juhi positsiooni puhul on kurb see, et kui asjad on hästi, siis juht ei pruugi sellest kuulda. "Kui midagi on kehvasti, siis leitakse hea juht üles. Kui oled kehv, siis ka ei pöörduta su poole," ütles tippjuht Sogenbits.

