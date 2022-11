Tööstur Raul Kirjanen: puidusektori olukord teeb väga murelikuks, riik meid kuulda ei võta

Aasta töösturi nominent Ülo Kivine: hindade tipp on käes

Kui me räägime, et me oleme kõigi hindadega selle jäämäe ülemises osas, siis on selge, et sealt kõrgemale minna ei saa. Mingi langus tuleb, prognoosib Aasta tööstur 2022 nominent Ülo Kivine.