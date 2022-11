Artikkel

Võlavaidlustes jäävad võlgnike huvid tihti täiesti kaitseta

Kilvar Kessleri sõnul arutlusel olev finantsombudsmani koht "paradiisi maa peale ei loo", aga õhu võiks keerulises tarbijakrediidi maailmas puhtamaks lüüa. Foto: Liis Treimann

Eestis tehakse kohtutes aastas kümneid tuhandeid otsuseid laenuandja ja võlgnike vaidlustes, mis pahatihti jäävad pelgalt tagaseljaotsuseks, sest võlgnik oma huvide eest seista ei oska või puudub tal raha. Sellisel juhul jääb ka kontrollimata, kas nõue on üldse õigustatud.

Eelmisel aastal käis kohtutest läbi 17 000–19 000 maksekäsu kiirmenetlust, esimeses kohtuastmes tehti 3200 otsust laenuvaidluste asjus. Hirmuäratav on see, et 90% vaidlustest ei vasta võlgnik üldse midagi, siis tehakse tagaseljaotsus, mis tema õiguseid arvesse ei võta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev