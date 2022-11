Artikkel

Kusti Salm: Ukrainal läheb kevadel raskemaks

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm (vasakul) rõhutas pressikonverentsil, et vahetu oht Eesti julgeolekule puudub ning siin on jätkuvalt ohutu elada ja investeerida. Foto: Liis Treimann

Venemaa mobiliseeritutest umbes pooled on saadetud juba rindele, ülejäänud 150 000 formeeritakse üksustesse ja saadetakse lahingusse kevadel, selle teadmise taustal läheb Ukrainal raskemaks, rääkis kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm pressikonverentsil.

Kuigi Ukraina on olnud lahinguväljal edukas ja saavutanud edu Harkivi ja Hersoni oblastis, on 20 protsenti territooriumist siiski endiselt okupeeritud ja suures plaanis rinne seisab. Lääneliitlaste toetuse jätkumine on oluline, et ukrainlased suudaksid võimalikult palju alasid tagasi vallutada, sest pilt ei lähe kuidagi paremaks, rääkis Salm.

