Raadiohommikus: omanike mured, kallinevad autod ja vahtrasiirupi hõng

Kinnisvaraarendaja Hepsor soovib siseneda Kanada kinnisvaraarendusturule. Miks just vahtrasiirupi maa, selgitab hommikuprogrammis Hepsori tegevjuht Henri Laks. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägivad omanike keskliidu uus esimees, kogenud autokaupmees ja Kanadasse laieneva börsifirma juht.

Eesti Omanike Keskliit (EOKL) valis uueks esimeheks varahaldaja Andry Krassi, kes tõstis kohe päevakorda rida teemasid.

„Tööd on meil palju, sest üheaegselt vajavad tähelepanu omanike ebavõrdse kohtlemisega seotud küsimused, kõrged energiahinnad, monopolide ohjamine, ebamõistlikud omandiõiguse piirangud ning bürokraatia vohamine ja omaniku arvel elamise komme muinsuskaitses,“ ütles Krass pressiteate vahendusel. „Tagada tuleb ka EOKLi enda jätkusuutlikkus.“

Kutsusime Krassi stuudiosse, et ta selgitaks lähemalt. Kasutame ühtlasi võimalust küsida, mida ta arvab maksudebati käigus kõlanud ideest kehtestada Eestis varamaksud ning kas Äripäeva veergudel kajastatud mure, et hooned ei vasta väljareklaamitud energiamärgisele, võib ka EOKLi suurema tähelepanu osaks saada.

Uued autod on läinud napi paari aastaga umbes 20% kallimaks ning muutuvad üha rohkem luksuskaubaks. Miks ning kuidas tarbijad ja automüüjad selle olukorraga toime tulevad, sellest kuuleb rääkimas staažikat uute autode kaupmeest, aktsiaseltsi Auto 100 juhatuse liiget Jussi Pärnpuud.

Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Hepsor asutab tütarettevõtte Kanadas ja äsja Eestis asutatud uus ettevõte hakkab hoidma Kanada tütarettevõtte osalust. Kanada ettevõtte loomise eesmärk on siseneda sealsele kinnisvaraarendusturule.

Miks just vahtrasiirupi maa ning milleks ennast valmis ollakse pandud, selgitab Hepsori tegevjuht Henri Laks.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Saate teema on kindlustus – täpsemalt kodukindlustus. Räägime sellest, millised on erinevad kindlustuskaitse liigid ja riskid, mida tasub maandada. Lisaks kodukindlustusega seotud soovitustele toob kindlustusseltsi PZU tootejuht Kristo Õunapuu saates näiteid sellest, mis koduomanikele tihti üllatuseks tuleb. Kõige sagedasem probleem, mis võib valusalt kätte maksta, on endiselt koduse vara väärtuse hindamine tegelikust tunduvalt madalamaks. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Tänases saates aitab krüptoraha kauplemisplatvormi Change’i juht Kristjan Kangro lahti rääkida mõned krüptomaailma telgitagused, harutame lahti Change’iga tekkinud umbsõlmed ning uurime, kes on need inimesed, kes on sellise suure krüptokauplemise mehhanismi ellu kutsunud, ja saame ka lähemalt tuttavaks selle juhi Kristjan Kangroga.

13.00–14.00 "Cleantech". Sel korral on külas Beamline Acceleratori tegevjuht Triinu Lukas, kes räägib, miks ja kuidas läbi kiirendite roheettevõtetesse investeerida. Miks teadusmahukad ja reaalselt midagi valmistavad idud teevad investoreid ettevaatlikuks ja millist kapitali sinna vaja oleks. Kuidas selle kõigega Euroopa toetused seotud on ja mis on tema hinnangul kõige kindlam investeering hetkel.

Saate teises osas tutvume ReWear Company tegevusega. Lasteriiete rendiga tegeleva platvormi asutajad Ines Karu-Salo ja Kristiina Koort asuvad vastavalt Inglismaal ja Dubais, aga esmaseks turuks on ikka Eesti. Kui palju saab lasteriiete rendiga loodust säästa ning ka raha kokku hoida või hoopis teenida, kuulete saatest.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Külas on Pärnumaal Luigeveski Agro lihaveisekarja kasvatava talu noorperenaine ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevdirektor Kerli Ats ning farmijuht ja Kerli isa Vello Ats.

Peretütar Kerli pakkus 25aastaselt isale välja, et võiks seisvale metsasele maatükile luua põllumajandusliku talu. Loomakasvatuse ja talupidamisega ei olnud peretütar aga varem kokku puutunud. Tänaseks on Kerlil õnnestunud talupidamisse kaasata lisaks isale ka ema, õde ja vend ning tegutsetud on juba neli aastat.

Lisaks lihaveisekarjakasvatusele soovib perekond leida ka lisatuluallikaid. Saates tuleb juttu ka Euroopa ühtsest põllumajanduspoliitikast.

Saadet juhib Marili Niidumaa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

