Ragmar Saksing: ettevõtjatele on rohepööre ikka veel tundmatu loom

Ragmar Saksing. Foto: Erakogu

Kuigi rohepöördega on aeg sealmaal, kus hoovõtu asemel peaks juba käima tegevus, jääb ettevõtjale sageli arusaamatuks, kus on tema võimalus ree peale hüpata ja kas selleks üldse vajadust ongi, kirjutab teadus- ja ärilinnaku Tehnopol rohetehnoloogia valdkonna juht Ragmar Saksing.

Poleks õiglane öelda, et rohepööre on peatunud – see poleks aus nende ettevõtete ja idufirmade suhtes, kes oma innovaatiliste ideedega maailma juba muudavad. Selle kõrval kipume aga unustama, et rohepööre ei ole vaid üksikute säravate tähtede pärusmaa, vaid meie kõigi ülesanne.

