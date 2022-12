Hoolimata kriisist on RMK-le käesolev aasta ajaloo edukaim

RMK finantsjuht Rainer Laigu. Foto: Eiko Kink

Praegu on olukord tõesti palju halvemaks läinud, ma isegi ütleks, et ei ole mitte puidusektori jahtumine, vaid on peaaegu tardumine, rääkis RMK finantsjuht Rainer Laigu Äripäeva raadios.

Laigu tõdes, et eelmine aastal läks RMK-l ja kõigil teistel Eesti metsaomanikel hästi ning ka puidu- ja mööblitööstustel. Hea edu jätkus ka selle aasta esimesel poolaastal. Kuid nüüd on olukord muutunud.

