Ettevõtja soovitus: kui on raske, siis koonda kohe, mitte ära jää ootama

Kanalisatsioonikaevusid ja teisi plastmassist mahuteid tootva Peweld juht Raivo Pihelgas tajus juba kevadel, et uusi ehitusplatse hakkab vähemaks jääma. Foto: Eiko Kink

“Oleks väga rõõmus, kui see koondamine oleks lühiajaline ja esimesest märtsist või aprillist on kogu seltskond tööl tagasi,” tõdes kärpiva ettevõtte Peweld juht Raivo Pihelgas. “Aga see ei sõltu enam kahjuks meist."

Pihelgas, kelle firma toodab kanalisatsioonikaevusid ja teisi plastmassist mahuteid, teatas kaheksa inimese koondamisest. Kokku on Eestis tänavu arvele võetud 9200 koondatut, mis on pisut rohkem kui eelmisel aastal kokku – aga aasta pole veel läbi. Viimasel ajal on koondatuid lisandunud umbes 1000 iga kuu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev