Venemaa analüüsib, kuidas reageerida nafta hinnapiirile

Venemaa toornafta hind tõusis neljapäeval veidi üle 50 dollari barreli kohta, kuid on olnud peaaegu kaks nädalat tunduvalt alla Euroopa Liidu 60 dollari piirhinna. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa ei nõustu toornafta hinna ülempiiriga 60 dollarit barreli kohta, milles Euroopa Liit kokku leppis, vahendas riiklik uudisteagentuur Tass Kremli pressiesindajale Dmitri Peskovile viidates.

Venemaa analüüsib, kuidas hinnalaele reageerida. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Moskva on hinnalae välja kuulutamiseks teinud ettevalmistusi. Ta lisas, et Venemaa teeb lepingule kiiranalüüsi ja reageerib pärast seda.

