Raadiohommikus: lumemöll, droonisõda, dividendisadu ja jalkalahing

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet räägib hommikuprogrammis, kui suured on olnud linna erakorralised kulud seoses lumetormiga ja millised on sõnumid jalakäijatele ning autojuhtidele. Foto: Andras Kralla

Hommikuprogrammi külaline on Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, kes vastutab pealinnas raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamise eest. Räägime sellest, kuidas pealinn on Birgiti-nimelise lumetormiga toime tulnud, kui suured on olnud linna erakorralised kulud, millised on sõnumid jalakäijatele ning autojuhtidele.

Venemaa algatatud sõda Ukrainas on tõmmanud kaitsetööstuse uutel tuuridel käima ning moodsa aja lahingutes on eriline koht droonidel. Stuudiosse tuleb sel teemal kõnelema Eesti aasta kaitsetööstusettevõtte, mehitamata õhusõidukisüsteemide arendaja ja tootja Threod Systemsi juht Arno Vaik, kelle vaatlusdroonid on Ukraina sõdurite käsutuses.

Tulivärskest Äripäeva Dividendide TOPist saame teada, et jätkub viimaste aastate trend maksta vähem omanikutulu. Kes ja kui palju dividendi võttis ning milliseid järeldusi saame teha üldpildist, räägime Dividendide TOPi toimetaja Ken Rohelaanega.

Jalgpalli MMil on pidada jäänud kõige otsustavamad kohtumised. Millise jälje jätab see suurturniir kõvasti kriitikat saanud rahvusvahelisse jalgpalliellu ja kes lõpuks võitjana väljub. Stuudios on jalgpalliekspert Andres Vaher.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Finantsuudised fookuses“. Saates arutlevad kaks finantsjuhti, kuidas nende töö on viimasel ajal muutunud, mis on kõige pakilisemad ülesanded töölaual ja milliste plaanidega lähevad nad vastu uuele aastale. Saatest saab teada, mis finantsjuhte tööülesannetes kõige enam häirib ja mille jaoks soovivad nad rohkem aega leida.

Finantsjuhi töö üle 2022. aasta lõpul arutlevad Tallinna Kaubamaja Grupi finantsdirektor Marit Vooremäe ja HKScan Baltikumi üksuse juht ja hiljutine finantsdirektor Markus Kirsberg. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 „Äripäeva TOP“. Saade räägib põllumajanduse TOPist ning külas on TOPi võitja Kerseli OÜ taimekasvatuse juht Sven Eerik Pärendson ja KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 „Ükssarvikute kasvulava“. Saate fookuses on seekord kinnisvaratehnoloogia. Külas on ärikinnisvara juhtimise tarkvara pakkuva ettevõtte Moderan juht Kristi Hakkaja ja üürikinnisvara haldamist automatiseeriva firma Bidrento juht Taavo Annus, kellega tuleb juttu kinnisvara- ja idusektoris toimuvast.

Räägime kinnisvaraarenduste pausile panemisest ning sellest, kuidas on hübriidtöö, rohepööre, sõda ning energiakriis mõjutanud üüripindade ja ärikinnisvara vajadust.

Samuti räägime sellest, kuidas läheb Moderanil ja Bidrentol olukorras, kus paljud idufirmad on teatanud viimaste kuude jooksul koondamistest ja kokkuhoiust. Ka räägime rahakaasamise võimalustest ja investorite meelsusest, sellest, kust king kinnisvarasektoris hetkel kõige enam pigistab ja milline võiks välja näha kinnisvarasektori tulevik. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 „Äripäeva juhtimiskool“. Saates on külas Äripäeva akadeemia aasta koolitaja Kristo Krumm. Räägitakse suurest hüppest, mis saab osaks inimesele, kes edutatakse spetsialistist juhiks. Juttu tuleb nii sellest, miks see mõnel palju paremini õnnestub kui teisel, kui ka muudest tahkudest. Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

