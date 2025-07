Tagasi 04.07.25, 11:53 Laulu- ja tantsupeo esindaja piletinappusest: lauluväljak on kahanenud Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum rääkis, et lauluväljak ei mahutagi enam sama palju inimesi kui vanasti – nii suured transpordivahendid, sirgunud pärnapuud kui ka inimeste kasvanud vajadus isikliku ruumi järele on seda aastatega kahandanud.

Foto: Erik Prozes

Sten Weidebaum rääkis intervjuus, et lauluväljak ei mahuta praegu enam kuidagi 300 000 inimest, nagu tihti arvatakse. “Kui lauluväljak loodi 1928. aastal, oli seal heinamaa. Võib-olla siis mahtus. Nüüd on olukord teine – inimesed vajavad rohkem isiklikku ruumi, transpordivahendid on suuremad.”

Lisaks tõi ta välja, et kui lauluväljak valmis praegusel kujul 1960. aastal, istutati sinna tillukesed pärnapuud. Nüüd, 60 aastat hiljem, on need kasvanud suurteks puudeks, mille tagant paljud enam ei näe. See omakorda vähendab väljakut, märkis Weidebaum.

Urinat ja nurinat, miks laulupeole on saada nii vähe pileteid, on tänavu kuulda küll.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Alles hiljuti oli mul vestlus ühe küsijaga. Ta ütles, et kuidas siis ainult 58 000 piletit on võimalik müüa – Justin Timberlake'il vist oli umbes sama palju või rohkem?” meenutas Weidebaum.

Samas – kui Justin Timberlake on üks artist mõne saatjaga, siis laulupeol on ainuüksi esinejaid 32 000.

Laulupeo ajal paigutavad nad kontsertalale terve Tartu linna jagu inimesi.

Võrdluseks: Tartu pindala on 34 ruutkilomeetrit, lauluväljak aga vaid kolm hektarit. “Kujutage ette, kui tihedaks läheb kontsentratsioon,” sõnas ta.

Lisaks tuli juttu sellest, kuidas peaksid pidulised valmistuma karmiks ilmaks ning kui palju suppi pidulistele keedeti.

Küsis Lauri Leet.