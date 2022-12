Uudised

Raadiohommikus: räägime euriborist ja hapudest kodulaenudest

Kas kodulaenuvõtjad on sunnitud lugema igat senti ja mis saab euriborist, sellest tuleb hommikuprogrammis ka juttu. Foto: Liis Treimann

Euroopa Keskpanga president hoiatab, et agressiivsed intressitõusud ei ole kaugeltki lõppenud. Kinnisvarausku eestlast mõjutab otseselt kuue kuu euribori tõus.

Niisiis räägibki Äripäeva raadio hommikuprogrammis LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Catlin Vatsel, mida nüüd uue keskpanga vaate juures silmas pidada. Kui kõrgele kuue kuu euribor lendab? Kui suur on kodulaenude hapuks minemise hirm? Kas kodulaenuvõtjad küsivad aktiivsemalt panga marginaalide vähendamise võimalust?

Eestis maadeldakse elektrikatkestustega saartel, lumi on täis tuisanud teed. Siin saame süüdistada ilma ja otsustajate tegemata jäänut või valesti tehtut. Ukrainas ei ole samuti mõnes piirkonnas elektrit, vett, on külm. Teadagi, keda siin süüdistada. Me ei unusta ukrainlasi ning räägime Ukrainast pärit tõlgi Katja Novakiga, milliseid lugusid tema kuuleb praegu oma lahedastelt kodumaal.

Narkootikumid. Keskklass parandab põrgumetsas keelatud ainega elu, kirjutas Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova. Ta käis eksperimendi korras ühel “riitusel”, kus tarvitati ayahuascat, Lõuna-Ameerikast pärit narkootilist ainet. Ajakirjanik ise eksperimendi praktilises osas kaasa ei löönud, kuid nägi nii mõndagi, et järeldusi teha. Räägime loo autori endaga lähemalt.

Kuigi mitte narkootikumidega seotult, aga siiski võrdlemisi eksklusiivselt sai ajakirjanik Krjutškova kokku ärimehe Hillar Tederiga. Ka temalt kuuleme hommikuprogrammis sissejuhatust pikemale saatele “Kuum tool”, kus Teder figureerib.

Hommikuprogrammi saatejuht on Linda Eensaar ning uudiseid toimetab Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Internetis liigeldes on vaja üsna sageli tõestada, et ohutu interneti kasutaja pole robot. Selleks on mõeldud välja erinevaid meetodeid. Näiteks tuleb tuvastada kõveraid ja välja venitatud tähtede ja numbrite kombinatsioone ja need siis vastavasse kastikesse kirja panna. Selge see, et robot nende kõverate tähtede tuvastamisega võib-olla hakkama ei saaks.

Aga teinekord mõnel lehel on lihtsalt üks kastike, mis ütleb “Ma ei ole robot”. Ja interneti kasutajal tuleb see lihtsalt linnukesega ära märkida. Mis värk sellega on? Kas tõesti ei suudaks robot-tarkvara mingeid linnukesi märkida? Tegelikult on see meetod väga tõhus – kuidas täpselt, kuula lühisaatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 "Kuum tool". Äripäeva raadio kuumale toolile istub aasta lõpus ettevõtja Hillar Teder, kes on valitud Äripäeva aasta ettevõtjaks ning olnud Rikaste TOPis esikohal, ent viimase viie aasta jooksul on ta juba teise korruptsiooniasjaga kohtu all. Saates räägib Teder, miks nõustus endise Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjas oportuniteediga ja mida ta arvab nüüdsest Porto Franco kohtuasjast. Niisamuti kõneleb ta, miks ikkagi erakondadele raha nö supsutab, ehkki see on talle kaasa toonud ohtralt menetlusi. Samuti avab Teder hiljuti kohtus kõlanud keskerakondlaste Mihhail Korbiga ja Jaanus Karilauga peetud kõnede tausta.

Lisaks räägib Teder, milliste äridega ta nüüd tegeleb, kui on ennast kinnisvaraarendustest Porto Franco ja Arricano distantseerinud. Lisaks avaldab ta arvamust, millises riigis tasuks hakata praegu kinnisvara arendama. Muuhulgas tuleb juttu ka sellest, kuidas edeneb Ukrainas varastatud raha tagasivõitmine.

Saadet juhib Katariina Krjutškova.

12.00-13.00 "Tööandjate tund". Tervishoid vajab hädasti lisaraha, kuid sellest üksi jääb väheks. Sektori tööjõupuudust leevendavad ja inimeste tervist parandavad nii teenuste ümber korraldamine, parem kogutud andmete kasutamine ja ka tööandjate maksuvabastus tervisekuludele, millel täna on seatud piirangud.

Nendel teemadel on saates külas rääkimas tervishoiuettevõtte Roche Eesti juht ja Eesti Tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi ning Qvalitas Eesti töötervishoiuarst Toomas Põld. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Saadet toetab Eesti Tööandjate Keskliit.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Saates räägime tööjõuturust Eesti tehnoloogiasektoris. Mõned ettevõtted on teatanud hiljuti koondamisest, teised on pannud suuremahulise värbamise pausile, kolmandad otsivad jätkuvalt aktiivselt uusi töötajaid. Kuidas neis tingimusis töötajaid leida ja hoida, kas koolitada neid ise välja või palgata värskelt ülikooli lõpetanuid?

Neid küsimusi arutame Elisa Eesti personalijuhi Kaija Teemägi ja Ida-Virumaal tegutseva uut tüüpi tehnoloogiakooli kood/Jõhvi juhi Karin Künnapasega. Saadet juhib Liivi Kedelauk.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud tänavu novembri alguses toimunud Ostujuhtimise aastakonverentsil 2022.

Kuulete personalivaldkonna konsultatsioonifirma Tripod partneri ja tegevjuhi Maria Veltmanni ettekannet. Ta kõneles ostu- ja hankeinimeste nõudluse kohta tööturul, praegustest tööturu väljakutsetest ja ootustest tööandjatele ning töötajatele.

Saate teises pooles kuulete kahe juhi arutelu. Vestlevad ostu- ja hankejuhtimise ekspert ja Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits ning Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson. Nad räägivad sellest, milline on olnud ning on praegu ostu- ja hankejuhtide roll ning millised on arenguvõimalused ettevõtte juhtimises. Moderaator on Kristo Raud.

