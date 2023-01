Venemaa Gazpromi eksport tegi antirekordi

Kuula: need on kõige olulisemad just jõustunud seadusemuudatused

Uue aasta esimesel päeval jõustus rohkem kui 250 õigusakti. Kaubandus-tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras tegi neist Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate.

Uue aasta esimesel päeval jõustus rohkem kui 250 õigusakti. Kaubandus-tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras tegi neist Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate.