Raadiohommikus: inflatsioon, üleostmised ja netikaubanduse tulevik

Personaliotsingufirma CVO juhatuse liige Triin Raamat. Foto: Raul Mee

Reedeses hommikuprogrammis võtame luubi alla inflatsiooni, e-kaubanduse olukorra Eestis ja mujal maailmas, kinnisvarainvestorite käekäigu ning personali üleostmised.

Statistikaamet avalikustab reede hommikul detsembri ja terve 2022. aasta tarbijahinnaindeksi. Neid numbreid ja majanduse üldolukorda kommenteerib stuudios Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Äsja ilmus uudis, et Amazon laseb lahti üle 18 000 töötaja , kuna maailmamajanduse väljavaated jätkuvalt halvenevad. Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät räägib selle uudise valguses, mis olukorras on hetkel Eesti e-poodide käekäik ja mida oodata alanud aastalt.

Finantsvabaduse saavutanud investor ja ettevõtja Gerda Rand räägib kinnisvarainvestori väljavaadetest 2023. aastal ning muudatustest enda aktsiaportfellis.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva arvamussaade räägib selle nädala tulisematest sündmustest.

Ajakirjanikud Laura Saks, Eliisa Matsalu ja Pille Ivask võtavad luubi alla PRIA põllumajandustoetused, pensionirahad ja arutame ka raiemahtude üle. Lisaks mõtleme, kas Teslaga ongi nüüd kõik ja meenutame, mis meeleolu oli poliitlegend Edgar Savisaare matustel.

13.00–14.00 "Läbilöök". Sel korral käis saates külas tippkokk ja restoraniärimees Orm Oja, kes jutustas, kuidas see võib olla ääretult häiriv ja väsitav, kui saad liiga noorelt ja ebaküpselt juhiks.

Oja sai juba 22aastaselt peakokaks, ent tal tuli võidelda arvukate tagasilöökidega: rahulolematute kolleegidega, iseenda kompleksidega ning rahutu ööunega. Kehva juhtimise, aga ka teiste õnnetute kokkusattumuste tulemusel, põlesid läbi tema kokad ning ka ta ise.

Seetõttu on Oja enda sõnul pidanud end juhina korrigeerima. Lisaks kirjeldusele, kuidas ta kõike seda teinud on, jagas Oja, mil moel on teda mõjutanud, et ta pole õlavigastuse tõttu saanud peaaegu aasta aega tööd teha, Niisamuti avaldas ta arvamust, miks on tema arvates Eestis restoranidele tärnide jagamise kord karjuvalt ebaõiglane.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Nägemismeel on inimese üks olulisematest meeltest, mille head toimimist võtame iseenesestmõistetavana seni, kuni nägemisega pole probleeme. Et oma silmi paremini hoida, tuleks aga korrakski läbi mõelda, milline suur ime nägemisaparaat on ning kuidas valguse, silma ja aju koostöös tekib imeline võime näha selgelt ja õigetpidi.

Saates selgitavad Pere Optika optometrist Laura Tõnov ja juhatuse esimees Jaan Põrk ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno seda, kuidas me üldse näeme, millised on tänapäevase optika võimalused ning mida on tulevikus selles valdkonnas oodata. Saatejuht on patsiendiportaali virtuaalkliinik.ee juht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

