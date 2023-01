Hinnatõus paneb autoomanikke väiksemaid sõidukeid valima

Suuremad kuumaksed on pannud osa inimesi oma olemasolevad autod väiksemate vastu välja vahetama.

Suuremad kuumaksed on pannud osa inimesi oma olemasolevad autod väiksemate vastu välja vahetama. Foto: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix

Ebakindlus tuleviku ees ning aina kallimad hinnad on vaid üks põhjus, miks mullu Eestis autode müük üheksa protsendi võrra langes. Suurema maksega toimetulekuks on ka neid, kes vahetavad olemasoleva mudeli väiksema auto vastu välja, ütles Elke grupi tegevjuht Taavi Lepik.

Lepik rääkis raadioaates „Kuum tool“ , et paljudel inimestel pole siiski pragmaatilistel põhjustel võimalik endale väiksem auto osta. “Suur osa ostjatest soetab linnamaasturi selleks, et kõik asjad saaksid veetud, tassitud, kõik sõidud sõidetud ja kogu pere mahuks sisse. Olulised märksõnad on kindlustunne maanteel ja mahutavus,” rääkis ta.