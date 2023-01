Kaasomandis võib olla kas või tõukoer

Foto: Erik Prozes

Kaasomandi plusse ja miinuseid nähakse tihti kinnisvara kontekstis. Samas kaasomand ei pea olema vaid kinnisasi, see võib olla kas või tõukoer, selgitasid Triniti vandeadvokaadid Virge Murak ja Klen Laus.

“Mul on olemas selline praktiline kogemus, kus kaasomandis oli tõukoer. See on väga huvitav varaklass,” tõi Murak markantse näite Äripäeva raadio saates „Triniti eetris“.

