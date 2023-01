Ehituses hakkab töökäsi üle jääma, kuid juba terendab uus mure

Aastaid töötajaid tikutulega taga otsinud ehitusettevõtete juhid tunnistavad, et praegu otsitakse nende uste taga tööd rohkem ja palka küsitakse vähem. Küll aga on lisandunud uus mure töötajate vaimse tervisega.

Äripäeva teemaveebi Ehitusuudistega vestelnud osaühingu Viimistlus ja Ehitus juhatuse liige Ert Soasepp usub, et esialgu tekib probleem eelkõige renditööjõuga. "Ma arvan, et eestlasi on üldse vähe ja eestlane leiab ikka Eestis töö. Pigem tekib praegu kõige rohkem probleeme renditööjõuga, sest meile on toodud sisse palju välistööjõudu," märkis ettevõtja.