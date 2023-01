Uudised

Raadiohommikus: kuhu paneb oma raha Tanel Padar ja kuidas on mõjunud euribori tõus pankade kasumitele?

Hommikuprogrammis räägib muusik Tanel Padar enda investeerimisteekonnast ja sel kogetud õppetundidest. Foto: Raul Mee

Investorid Tanel Padar ja Siim Usin jagavad oma suurimaid vigu ja õppetunde investeerimisel, aga toovad välja ka need aktsiad, mille kasvu nad usuvad ja panustavad.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala annab ülevaate erakondade keskkonnaprogrammidest, mida seal keegi oluliseks peab ning mida võiksid valijad nendega seoses uurida.

Ernst & Youngi maksuosakonna partner Ranno Tingas räägib investeerimistulu maksustamise ja deklareerimise kohta. Räägime nii muudatustest tulu deklareerimisel, sh maksuvaba tulu muutumise mõjust, aga ka ettevalmistamisel oleva investeerimiskonto laiendamise plaanist, mis tõotab olla oluline muutus ühisrahastuse vaatest.

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik räägib Rootsi suurpanga Eesti üksuse 2022. aasta tulemustest ning jagab oma nägemust kinnisvara, laenuturu ning laiema majanduse edasisest käekäigust.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Fookuses: tark tööstus“. Seekordne saade võtab fookusesse teadlased, head ideed ning rahastust kaasava EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmi (RUP) ja loodava rakendusuuringute keskuse (RUK).

Mis asjad need on, miks on vaja üldse luua eraldi rakendusuuringute keskust ja kuidas need aitavad ettevõtjatel teadmusmahukaid arendusprojekte ellu viia? Nendele küsimustele vastavad EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas ja programmi arendusjuht Kaupo Reede. Saatejuht on Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild.

13.00–14.00 “Särtsakas tulevik”. Eestis on seni renoveeritud vaid pisut enam kui 1000 Nõukogude ajal ehitatud kortermaja ning ligikaudu 14 000 ootab veel renoveerimist. Saates räägime, mis on renoveerimisprotsessi seni pidurdanud ning kuidas seda kiirendada.

Kõneleme ka sellesuunalistest projektidest, tegevustest ja eesmärkidest. Külas on TalTechi liginullenergiahoonete uurimisrühma ekspert Lauri Lihtmaa, saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Kultuur veab majandust”. Värvitootja Akzo Nobel toetab aktiivselt kultuuri ja sporti. Kunstiringkondades on tuntud Akzo Nobeli kunstipreemia – iga aasta saab üks silmapaistev kunstnik tunnustuse ja 5000 euro osaliseks. Miks ollakse valmis raha ära andma, millised piirangud seab kontserni kuulumine ja kuidas on kultuuri panustamine mõju avaldanud töötajatele, räägib ettevõtte juhatuse liige Elena Past.

Eesti Kunstnike Liidu asepresident Vano Allsalu räägib sellest, kas kunstnikud endiselt külmetavad, mida valdkonna tegijad täna vajavad ja kuidas võiks praegusest olukorrast edasi liikuda. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit