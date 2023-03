Kõik Silicon Valley Banki hoiused makstakse välja

Nädalavahetusel pangajooksu tõttu valitsuse kontrolli alla võetud USA tehnoloogiasektori lemmiklaps Silicon Valley Banki 179 miljardi dollari suurune hoiusteportfell tagatakse kõigile hoiustajatele.

USA rahandusministeerium, keskpank ning sealne tagatisfond FDIC teatasid pühapäeval , et ka tagamata hoiuste päästmine on vajalik, et tagada riigi majanduslik stabiilsus ning hoida usaldust pangandussektori vastu. Kõigil Silicon Valley Banki hoiustajatel on täielik ligipääs oma hoiusele alates esmaspäevast.