Uus valitsus hakkab konkurentsiametit reformima

Koalitsioonikõnelused jätkuvad: riigil raha pole, see on väga hea algus

Esimene asi on see, et riigil raha ei ole, ja see on väga hea algus, sõnas tänaste koalitsioonikõneluste järgsel pressikonverntsil Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna.